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https://1prime.ru/industry_and_energy/20220816/837799923.html
Минобороны подписало контракты на поставку беспилотников
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Министерство обороны России на форуме "Армия-2-22" опдписало несколько контрактов на поставку беспилотников "Орлан", "Иноходец" и "Элерон". Об этом заявили в военном ведомстве... ПРАЙМ, 16.08.2022
экономика, промышленность, новости, россия, армия-2022, беспилотник
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министерство обороны России на форуме "Армия-2-22" опдписало несколько контрактов на поставку беспилотников "Орлан", "Иноходец" и "Элерон". Об этом заявили в военном ведомстве.
Отмечается, что контракт на "изготовление и поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Орлан-30" подписали с ООО "Специальный технологический центр".
Также Минобороны договорилось с АО "Кронштадт" о поставке "комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец" и с АО "ЭНИКС" о БПЛА "Элерон-3".