МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министерство обороны России на форуме "Армия-2-22" опдписало несколько контрактов на поставку беспилотников "Орлан", "Иноходец" и "Элерон". Об этом заявили в военном ведомстве. Минобороны подписало контракт на поставку С-500

Отмечается, что контракт на "изготовление и поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Орлан-30" подписали с ООО "Специальный технологический центр".

Также Минобороны договорилось с АО "Кронштадт" о поставке "комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец" и с АО "ЭНИКС" о БПЛА "Элерон-3".