МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министерство обороны России на форуме "Армия-2022" вручило контракт на изготовление ракет "Оникс". Об этом ведомство объявило во время церемонии. Минобороны подписало контракты на поставку беспилотников

"Вручается государственный контракт на изготовление и поставку унифицированных противокорабельных самонаводящихся крылатых ракет комплекса "Оникс", — сказал диктор.

Отмечается, что контракт вручал замглавы Минобороны Алексей Криворучко генеральному директору ВПК "Научно-производственное объединение машиностроения" Александру Леонову.

Криворучко также вручил контракт на изготовление и поставку кораблей проекта 03182р гендиректору Зеленодольского завода им. Горького Александру Филиппову.

Проект 03182р предполагает строительство научно-исследовательских кораблей, предназначенных для комплексных океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны.