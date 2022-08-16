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Минобороны вручило контракт на изготовление ракет "Оникс"
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Министерство обороны России на форуме "Армия-2022" вручило контракт на изготовление ракет "Оникс". Об этом ведомство объявило во время церемонии. "Вручается государственный... ПРАЙМ, 16.08.2022
экономика, промышленность, новости, россия, армия-2022, ракеты, корабли
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министерство обороны России на форуме "Армия-2022" вручило контракт на изготовление ракет "Оникс". Об этом ведомство объявило во время церемонии.
"Вручается государственный контракт на изготовление и поставку унифицированных противокорабельных самонаводящихся крылатых ракет комплекса "Оникс", — сказал диктор.
Отмечается, что контракт вручал замглавы Минобороны Алексей Криворучко генеральному директору ВПК "Научно-производственное объединение машиностроения" Александру Леонову.
Криворучко также вручил контракт на изготовление и поставку кораблей проекта 03182р гендиректору Зеленодольского завода им. Горького Александру Филиппову.
Проект 03182р предполагает строительство научно-исследовательских кораблей, предназначенных для комплексных океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны.