МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министерство обороны России на "Армии-2022" подписало с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и вручило государственные контракты на сумму более 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко. Минобороны вручило контракт на изготовление ракет "Оникс"

"Сегодня подписаны 7 и вручены 29 государственных контрактов с 26 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей", — отметил замминистра, добавив, что заключенные договора являются важным моментом для обеспечения военного потенциала России.

По его словам, реализация заключенных договоренностей обеспечит Вооруженные силы страны более 3700 новыми образцами техники, а также позволит провести ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники.

Контракты на аналогичную сумму были озвучены и в ходе "Армии-2021", тогда как эта цифра на "Армии-2020" была вдвое больше — свыше 1,1 триллиона рублей.