2022-08-16T17:14:56+03:00
2022-08-16T17:14:56+03:00
2022-08-16T17:14:56+03:00
2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220816/837802194.html
На Украине остановят сахарные заводы из-за цен на газ
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Десять сахарных заводов остановят работу на Украине из-за высоких цен на газ. Об этом сообщили в украинской ассоциации производителей сахара "Укрцукор" ("Укрсахар"). В организации... ПРАЙМ, 16.08.2022
экономика, промышленность, новости, украина, сахар, цены на газ
https://1prime.ru/images/83236/93/832369300.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83236/93/832369300.jpg
https://1prime.ru/images/83236/92/832369297.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83236/92/832369297.jpg
https://1prime.ru/images/83236/92/832369292.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83236/92/832369292.jpg
https://1prime.ru/business/20220816/837798668.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Десять сахарных заводов остановят работу на Украине из-за высоких цен на газ. Об этом сообщили в украинской ассоциации производителей сахара "Укрцукор" ("Укрсахар").
В организации отметили, что на фоне роста цен на коммерческий газ запускать предприятия невыгодно.
"Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов не будут работать, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине", — подчеркнули на сайте ассоциации.