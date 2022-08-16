МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Десять сахарных заводов остановят работу на Украине из-за высоких цен на газ. Об этом сообщили в украинской ассоциации производителей сахара "Укрцукор" ("Укрсахар"). СМИ: мороженое в Испании подорожало из-за цен на продукты и энергию

В организации отметили, что на фоне роста цен на коммерческий газ запускать предприятия невыгодно.

"Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов не будут работать, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине", — подчеркнули на сайте ассоциации.