МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2022 года увеличила добычу угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, до 5,983 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Не до жиру. Супердержавы рвут "грязный" уголь друг у друга из рук

Выпуск стали также вырос на 7%, до 1,853 миллиона тонн, чугуна — на 6%, до 1,668 миллиона тонн.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2021 году "Мечел" снизил добычу угля на 34%, до 11,34 миллиона тонн, выпуск стали — на 3%, до 3,53 миллиона. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.