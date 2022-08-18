МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в 2,5 раза с момента запуска в конце марта 2022 года нарастил производственные мощности розлива напитков CoolCola, Fancy и Street — аналогов, соответственно, Coca-Cola, Fanta и Sprite. Об этом рассказала РИА Новости пресс-служба компании. "Вкусно — и точка" рассказала, чем заменит Coca-Cola

"АО МПБК "Очаково" увеличил производственные мощности розлива CoolCola, Fancy и Street до 125 миллионов декалитров напитков в год с целью замещения объемов недавнего лидера категории", — сообщили в компании, уточнив, что производство увеличено в 2,5 раза — с 50 миллионов декалитров с момента его запуска 31 марта текущего года по настоящее время.

CoolCola, Fancy и Street от "Очаково" – это классические вкусы безалкогольных напитков, пояснили в компании. Так, CoolCola – классическая кола, Fancy – газированный напиток с натуральным апельсиновым соком, Street – с соками лимона, лайма и растительными экстрактами. Все они — аналоги известных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite производства американской Coca-Cola Company, объявившей 8 марта этого года о приостановке деятельности в России, а в середине июня — об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории страны.

"Мы адаптировали производственные линии, увеличили их количество, расширили географию производства, продолжаем нанимать персонал. Уже сегодня при наличии запроса от наших партнеров мы способны заместить объемы ушедших с рынка брендов", – отметил генеральный директор "Очаково" Юрий Антонов.

Производство напитков стартовало на площадках комбината в Москве и Краснодаре, в начале августа — в Пензе. "Рост географии позволил также снизить затраты на логистику и зайти в региональные розничные сети Приволжского федерального округа", – добавил Антонов.

В "Очаково" отметили, что новинки в ПЭТ-бутылках объемом 0,5 и 1,5 литра уже присутствуют на полках всех федеральных сетей с географией по всей России. Кроме того, в начале августа компания запустила производство ещё двух форматов ПЭТ-упаковки: бутылок объёмом 1 и 2 литра, представлены аналоги популярной газировки и алюминиевой банкой и стеклянной бутылкой объёмом 0,33 литра.

Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" — крупнейшее российское предприятие пиво-безалкогольной отрасли без участия иностранного капитала, ведущий производитель натуральных напитков и лидер на рынке кваса. В состав "Очаково" входят 10 предприятий, среди построенных заводов — пиво-безалкогольные комбинаты в Москве, Краснодаре, Пензе и Тюмени, солодовня, винодельня, сельскохозяйственные предприятия. Напитки компании поставляются в 60 регионов России и более чем в 30 зарубежных стран.