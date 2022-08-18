МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Правительство России должно помочь судоверфи "Звезда" максимально выполнить ожидания "Новатэка" по строительству танкеров для перевозки СПГ, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что России нужен суверенитет по технологиям судостроения

"Не пустые слова, что мы много делаем, чтобы проект "Звезда" состоялся, в том числе это касается и пакета заказов… Но нужно сделать все. А правительство должно помочь "Звезде", чтобы по максимуму выполнить ожидания заказчика. Потому что если "Новатэк" выполнит свои планы создания новой площадки по производству СПГ… продукты надо возить, что им делать. Я вас прошу все усилия предпринять, чтобы проекты были реализованы", — сказал президент на совещании по судостроению.

Сейчас на судостроительном комплексе "Звезда" идет строительство 15 газовозов нового поколения для проекта "Арктик СПГ 2". Суда будут поставлены "Совкомфлоту" (головное судно) и совместному предприятию "Совкомфлота" и "Новатэка" ООО "СМАРТ СПГ" (остальные 14 судов).