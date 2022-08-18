МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Продажи автомобилей в РФ по базовому прогнозу Минпромторга составят в 2022 году 800 тысяч штук, в 2026 году — 1,6–1,7 миллионов, в 2035 году — 1,9 миллионов, это следует из проекта стратегии автопрома, опубликованного на regulation.gov.ru. Минпромторг опубликовал проект стратегии развития автопромышленности

Документ был разработан Минпромторгом совместно с отраслевым институтом НАМИ. Стратегия предполагает три сценария динамики автомобильного рынка до 2035 года: базовый, оптимистичный и пессимистичный.

"В базовом сценарии рынок оценивается в 0,8 млн автомобилей в 2022 году, а затем постепенно восстанавливается к 2026 году на уровень 1,6–1,7 млн автомобилей… Начиная с 2027 года рынок постепенно растет на 1% в год и в 2035 году выходит на уровень 1,9 млн автомобилей", — отмечается в документе.

Согласно пессимистичному сценарию, к 2035 году рынок достигнет 1,3 миллиона автомобилей. Такое развитие событий предполагает стагнацию российского валового внутреннего продукта и низкий уровень покупательского спроса.

В оптимистичном сценарии рынок до 2025 года соответствует базовому сценарию, далее предполагается постепенный рост до 2,8–3 миллионов автомобилей к 2030–2032 году.

"Для определения целевых показателей реализации стратегии базовый сценарий развития выбран как наиболее реалистичный", — уточняется в документе.