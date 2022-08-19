МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Минпромторг назвал сырьевую безопасность главной задачей развития металлургической отрасли России, для ее обеспечения необходимо развивать собственные месторождения хромовых руд, а также эффективно регулировать сферу заготовки лома. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Аналитики: санкции против металлургии помешают сделке "Газпрома" и Ирана

"В частности, приоритетной задачей для нас является обеспечение сырьевой безопасности металлургической отрасли России. Планируем решить эту задачу за счет развития собственных месторождений хромовых руд, ниобия, вольфрама, лития, а также за счёт эффективного регулирования ломозаготовительной отрасли. Поэтому необходимо корректировать формулы расчета налоговых отчислений по акцизу на жидкую сталь и НДПИ на железную руду и коксующийся уголь в зависимости от текущего уровня рентабельности отрасли, предоставлять скидки при транспортировке металлопродукции в зависимости от расстояния и объемов перевозки", — сказал замглавы ведомства в интервью РИА Новости.

По его словам, также важно скорректировать налоговые отчисления — акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь, которые должны рассчитываться исходя из текущего уровня рентабельности отрасли. Кроме того, добавил Евтухов, необходимо предоставлять скидки компаниям при транспортировке металлопродукции в зависимости от расстояния и объемов перевозки.

Евтухов также сообщил, что Минпромторг зафиксировал спад производства и рентабельности металлургических предприятий на фоне переориентации экспорта на новые рынки сбыта, однако поддержать сталеваров помогут новые инфраструктурные проекты, направленные на стимулирование потребления металлопродукции внутри страны.

Он подчеркнул, что сейчас компании активно ищут новые логистические маршруты и рынки сбыта. "

Мы сейчас уже видим спад производства и снижение уровня рентабельности: потому что на некоторые рынки нашим металлургам приходится продавать с нулевой рентабельностью или даже где-то чуть-чуть с отрицательной, потому что там тоже просят скидки в цене. Все ведь пользуются случаем. Но это временная ситуация. К тому же, я думаю, внутренний спрос восстановится, потому что благодаря серьезной господдержке стройка активно заработает, и будут новые инфраструктурные проекты", — отметил замминистра.

Евтухов также указал, что стимулированию потребления металла поспособствуют проекты жилищного и дорожного строительства, за счет расширения использования металлических каркасов, а так же модернизация коммунальной инфраструктуры. Кроме того, ведомство рассчитывает на новые нитки нефтепроводов как возможность для российских металлургов увеличить предложение своей продукции внутри страны, заметил он.

В начале августа на совещании по вопросам развития металлургического комплекса президент России Владимир Путин заявил, что стратегия развития металлургии РФ до 2030 года должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, нужно задать ориентиры на будущее.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.