МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россия планирует развивать экспорт металлопродукции в Турцию, Иран, Китай, Индию, а также в африканские страны и АТР.страны северной и западной Африки и АТР, заявил РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В Минпромторге назвали срок утверждения стратегии развития металлургии

"Экспортная составляющая остается важной для отрасли. Внешние поставки планируем развивать в направлении Турции, Ирана, Китая, Индии, а также стран северной и западной Африки и АТР", — сказал чиновник в интервью изданию.

Евтухов отметил, что России для осуществления идеи следует уделить внимание развитию транспортной инфраструтуры, в том числе строительству портов, расширению веток железных дорог.

Кроме того, замминистра предложил построить мосты и развивать портовую инфраструктуры на Сахалине с целью установления логистических коридоров с Азиатско-тихоокеанским регионом.

Заместитель главы Минпромторга напомнил, что сейчас на финальном этапе согласования находится стратегия развития металлургической промышленности в стране до 2030 года. Сейчас документ разослан в бизнес-объединения и органы власти. После корректировки он будет утвержден, согласно плану ведомства, это произойдет уже в октябре.

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