МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Участники заседания межправсовета Евразийского экономического союза, состоявшегося в Чолпон-Ате, обсудили формирование общего рынка газа, промышленную кооперацию и меры по расширению использования национальных валют при взаимной торговле. Об этом заявили в пресс-службе правительства Казахстана. Мишустин отметил скоординированную реакцию стран ЕАЭС на вызовы

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану. В 2022 году в органах Союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Киргизская Республика.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие главы правительств Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и России.

"В узком составе участники заседания обсудили вопросы формирования общего рынка газа ЕАЭС, промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка и налогообложения при электронной торговле", — сказано в релизе.

Стороны также изучили проект соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании, перечень приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС и меры по расширению использования национальных валют при взаимной торговле.