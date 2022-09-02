МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. СМИ: США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью

"С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции, а также обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям", — сказал Кинщак.

Он отметил, что Россия также готова "к реализации крупных совместных проектов".

"Исходим из того, что к практическому рассмотрению данного вопроса можно будет вернуться по мере наращивания объемов сотрудничества в указанной наукоемкой сфере, а также актуализации и уточнения соответствующих планов иракских заказчиков", — пояснил он.

По словам Кинщака, в настоящее время профильными ведомствами двух стран: госкорпорацией "Росатом" и иракским Агентством по контролю за радиоактивными материалами – проводится "совместная работа по актуализации двусторонней нормативно-правовой базы и подписанию меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.