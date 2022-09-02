МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Министерства обороны о выполнении госзаказа, об этом сообщили в секретариате политика. Медведев заявил, что запрет шенгенских виз покажет истинное лицо Европы

"Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ провел совещание с участием представителей промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа", — сказано в сообщении.

Добавляется, что Медведев посетил корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Зампред российского Совбеза осмотрел основные производственные мощности и продукцию, изготавливаемую на предприятии.