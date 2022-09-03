МАГАДАН, 3 сен — ПРАЙМ. Магаданская область планирует диверсифицировать экономику и добывать, кроме золота, медь и цинк, сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в столицу Колымы заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Мантуров: Россия готова развивать импорт и экспорт промпродукции с Китаем

Сейчас Магаданская область добывает главным образом золото, серебро и небольшое количество каменного угля. Объемы добычи золота растут несколько лет подряд за счет ввода в эксплуатацию нескольких рудников в Тенькинском округе.

"Мы рассчитываем на новое направление по медным месторождениям. Не только золото. Цинковым. Предпринимательское сообщество делает предварительные оценки. И заинтересовано в реализации этих проектов. И для того, чтобы все это реализовывалось, должна быть и социальная составляющая", — сказал Мантуров.