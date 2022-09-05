МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Удоканская медь" планирует поставлять основную часть продукции в Китай, рассматривает также возможность выхода на рынок Индии и Вьетнама, сообщил РИА Новости председатель совета директоров компании Еркожа Акылбек. Магаданская область планирует добывать медь и цинк

"Учитывая географическую близость, а также огромный потенциал китайского рынка, именно он является для нас приоритетным, и именно в Китай "Удоканская медь" рассчитывает поставлять большую часть металла. Мы уже занимаемся маркетингом продукции и налаживаем контакты с конечными потребителями. Если говорить о других странах Азии, то мы также изучаем возможность поставок меди в Индию и Вьетнам", — заявил Акылбек.

Он добавил, что Китай потребляет более 50% мирового производства меди, а появление новых отраслей промышленности, в частности производство электромобилей, потребует дополнительных объемов этого сырья.

"Уже сегодня Китай является крупнейшим рынком электромобилей: в 2021 году было продано около 3 миллионов электромобилей, и в стране уже есть более 2,2 миллиона зарядных станций. По прогнозам экспертов, к 2030 году 40% продаваемых в КНР автомобилей будет приходиться на электромобили", — напомнил Акылбек.

Также Акылбек сообщил, что "Удоканская медь" планирует снизить выбросы углекислого газа на своих производствах на 75% к 2035 году, для чего подпишет соглашение с "Русгидро" о поставках зеленой электроэнергии.

"На производстве будут использоваться технологии "холодной" металлургии с минимальным загрязнением атмосферного воздуха. В рамках разработанной климатической программы мы нацелены максимально снизить углеродный след, рассматривая вариант снижения удельных выбросов СО2 в диапазоне до 75% к 2035 году. В целях декарбонизации закупаемой электроэнергии планируем заключение прямых двухсторонних договоров с низкоуглеродной и возобновляемой генерацией. В рамках Восточного экономического форума подпишем соответствующее соглашение с "Русгидро", — заявил Акылбек.

Кроме того, он подтвердил планы компании на запуск обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода в Забайкалье к 2023 году, несмотря на внешнеполитические факторы и пандемию. "Общая производительность составит 135 тысяч тонн меди в год, в этом же году мы рассчитываем начать первые поставки в Китай… В дальнейшем мы планируем запустить вторую очередь комбината, которая и позволит довести производство меди до 400 000 тонн в год", — добавил Акылбек.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал дать поручение Минфину о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Удоканского медного месторождения, тогда глава кабмина отметил важность реализуемого проекта и выразил надежду на скорейший запуск.

"Удоканская медь" была создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди, входит в холдинг USM Алишера Усманова. Удокан с ресурсами свыше 26 миллионов тонн меди является крупнейшим неразработанным месторождением в России и третьим по величине в мире. Его ресурсы, в соответствии с классификацией JORC, — 26,7 миллиона тонн меди с содержанием в руде 1%. Содержатся также запасы серебра. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 километрах от станции "Новая Чара" Байкало-Амурской магистрали.