МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Компания "Алроса" на полях VI Московского финансового форума (МФФ) представит участникам линейку инвестиционных продуктов на базе бриллиантов, говорится в сообщении пресс-службы МФФ. "Алроса" выплатила купоны по двум выпускам еврооблигаций в рублях

Как анонсирует пресс-служба, 8 сентября в рамках МФФ состоится специальная сессия с участием заместителя министра финансов Алексея Моисеева "Бриллианты как инвестиционный инструмент". Участники сессии обсудят, что сегодня предлагает рынок желающим инвестировать в бриллианты и каковы перспективы его развития в России, а также в чем привлекательность такого актива.

"В ходе сессии компания "Алроса" представит участникам форума линейку инвестиционных продуктов на базе бриллиантов. Представители государственных ведомств, бизнеса, профессионального и экспертного сообщества обсудят актуальные вопросы по их внедрению в продуктовую линейку отечественных кредитных организаций", — говорится в анонсе к мероприятию.

Отмечается, что в России в текущей макроэкономической ситуации со стороны частных инвесторов возрастает запрос на новые инструменты для альтернативных инвестиций. "Россия – крупнейшая алмазодобывающая держава в мире. На территории нашей страны расположены также крупнейшие мощности по огранке алмазов в бриллианты. Это открывает новые возможности по созданию в стране нового эффективного финансового актива для частных инвесторов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 1 октября внесенные в федеральный закон изменения позволят кредитным организациям осуществлять сделки с бриллиантами. Также будет установлена нулевая ставка НДС при реализации бриллиантов банками в адрес физических лиц. "Это стимулирует в России развитие рынка сертифицированных бриллиантов, приобретаемых физическими лицами с инвестиционной целью", — говорится в сообщении.

Московский финансовый форум пройдет 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". В нем традиционно примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов. Организаторами выступают министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы. РИА Новости выступит информационным партнером форума.