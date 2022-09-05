МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" обеспечена заказами на три года вперед, наращивает производственные мощности, сообщил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Мантуров: Россия готова развивать импорт и экспорт промпродукции с Китаем

Пресс-служба Минпромторга отмечает, что Мантуров посетил с рабочим визитом Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России". Он оценил выполнение предприятием производственного плана и возможности дальнейшего наращивания мощностей.

"Предприятие обеспечено заказами на три года вперед, и для выполнения плана "Прогресс" наращивает свои производственные мощности. Загрузка предприятия гарантирует создание новых рабочих мест, реализацию кадрового и промышленного потенциала региона", – отметил Мантуров.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина – одно из ведущих предприятий Дальневосточного Федерального округа, крупнейший работодатель Приморья края. Завод вносит значимый вклад в развитие вертолетостроительной отрасли и укрепление оборонно-промышленного потенциала страны.