МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. VR-стенд салона бизнес-версии самолета SSJ100 отечественного производства представили на ВЭФ, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. Церемония имянаречения двух танкеров состоялась в рамках ВЭФ

"Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех) представила на Восточном экономическом форуме… VR-стенд салона SSJ100, который позволит гостям и участникам форума ознакомиться c интерьером самолета в бизнес-версии", — сказано в релизе.

В компании добавили, что виртуальный салон для VR-стенда создавался на основе интерьера реального самолета в версии Aurus, что позволило в точности воссоздать бизнес-версию SSJ100 и сформировать эффект присутствия. Отмечается, что посетители форума смогут осмотреть салон самолета из шести точек.

В состав стенда входят очки виртуальной реальности, джойстик для перемещения и взаимодействия с интерактивными элементами, а также экран — на него транслируется картинка, которую пользователь видит в очках. Стенд виртуальной реальности расположился на выставке "Улицы Дальнего Востока" в павильоне Хабаровского края, где находится серийное производство SSJ100.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.