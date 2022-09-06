МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии во вторник приняла решение продлить до конца сентября разрешение для работы крупнейшего в Приднестровье Молдавского металлургического завода (ММЗ). Мосбиржа объяснила приостановку торгов валютой и металлами

Ранее министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу заявила, что Кишинев получил более низкую цену на электроэнергию, которую поставляет Молдавская ГРЭС, в результате компромисса — Молдавия выдала ММЗ экологическое разрешение сроком на пять лет. Ранее заводу отказывали в выдаче экологического разрешения после того, как природоохранные инспекторы выявили нарушения.

"До 30 сентября 2022 года продлен срок действия экологической авторизации в области управления отходами и разрешения на выбросы загрязнений в атмосферу для Молдавского металлургического завода. Решение было принято на заседании КЧС", — сообщала пресс-служба правительства Молдавии.

ММЗ — ведущее предприятие в Приднестровье, оно произвело в 2021 году 554,1 тысячи тонн стали (на 19,2% больше, чем в 2020 году) и 557 тысяч тонн металлопроката (+22,3%). В денежном выражении производство практически удвоилось и превысило 6,88 миллиарда приднестровских рублей (427,3 миллиона долларов) – более 40% от всего промышленного производства в регионе. Доходы от реализации продукции черной металлургии превысили 6,856 миллиарда приднестровских рублей – 195,4% от уровня 2020 года.