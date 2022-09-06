МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет АК "Алроса" до конца 2022 года примет решение о возобновлении разработки месторождения алмазов Мир — строительстве нового подземного рудника "Мир-Глубокий", сообщает компания. "Алроса" представит линейку инвестпродуктов на базе бриллиантов

"Специалисты проделали огромный объем научно-исследовательских работ, чтобы учесть все нюансы горно-геологического строения месторождения", – считает гендиректор компании Сергей Иванов. "Таким образом, у нас на сегодняшний день есть практически все, чтобы уже в этом году принять на уровне наблюдательного совета необходимые для запуска проекта корпоративные решения", — сказал он во время встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым на полях Восточного экономического форума.

Важнейшим условием реализации проекта, по словам Иванова, остается безопасность работ – как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации рудника. Особое внимание будет уделяться безопасному прохождению водоносного горизонта. Также проект строительства подземного рудника на месторождении Мир получит господдержку.

По словам Николаева, результаты предпроектных работ и финансово-экономическое обоснование строительства нового рудника, который получит название "Мир-Глубокий", обсуждались на совместной встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым, возглавляющим наблюдательный совет "Алросы". На ней было признано, что разработка месторождения в текущих условиях является рентабельной. Кроме того, Силуанов поручил проработать вопрос оказания государственной поддержки "Алросе" при реализации данного проекта. "Так что на сегодняшний день планы по строительству нового подземного рудника приобретают реальные очертания", — отметил Николаев.

Расположенная в Мирнинском районе Якутии кимберлитовая трубка Мир – одно из крупнейших и наиболее известных в мире месторождений алмазов. С 2009 года добыча на месторождении осуществлялась подземным способом. В 2016 году на долю подземного рудника "Мир" приходилось около 9% общей добычи алмазов группы "Алроса".

В начале августа 2017 года на Мире произошел прорыв воды, что привело к затоплению шахты. Ростехнадзор пришел к выводу, что основными причинами аварии стали нарушения в проектных решениях и правил промышленной безопасности. Экономический ущерб был оценен ведомством в 10,2 миллиарда рублей. В середине 2019 года "Алроса" объявила, что предполагает восстановить добычу алмазов на Мире в 2031-2032 годах.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.