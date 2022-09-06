МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В Перу, втором крупнейшем производителе меди в мире, сообщили о сокращении добычи этого металла в июле на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство сократилось из-за недостаточной активности на двух крупнейших рудниках страны, сообщили власти. "Норникель" спрогнозировал дефицит на мировом рынке меди

Производство меди в Перу в июле составило 195 234 тонн, говорится в отчете Министерства энергетики и горнорудной промышленности страны. С января по июль было произведено 1 291 888 тонн меди, что всего на 0,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добыча меди на руднике Antamina, контролируемом Glencore, BHP, Teck и Mitsubishi, в июле снизилась на 9,1%. Предприятие Southern Copper, которым владеет Grupo Mexico, сообщило о падении производства меди на 14,5%.

Производство меди в июне восстановилось, поскольку добыча на руднике Las Bambas, принадлежащем MMG, возобновилась после того, как было заключено перемирие с коренными общинами, протестовавшими на объекте почти два месяца.

Тем не менее на следующий месяц перемирие закончилось, а стороны не достигли соглашения. Возобновление протестов может привести к сокращению предложения меди.

Экспорт продукции горнодобывающей промышленности составляет примерно 60% от общего объема экспорта Перу.