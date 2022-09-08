МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Металлургический завод Acciaierie di Sicilia в городе Катания (Сицилия) остановил производство на две недели из-за высоких цен на энергию и сырье, пишет газета la Repubblica. Постпреды ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией

Отмечается, что единственное на острове подобное предприятие и один из крупных металлургических заводов в стране способен производить порядка 500 тысяч тонн продукции в год, в основном арматуры для железобетонных конструкций, с оборотом в 150 миллиона евро.

Летом завод уже останавливал производство, вернувшись к работе на неделю, отмечает издание. Стоимость электричества, сообщала газета Corriere della Sera, с начала года выросла для предприятия с 80 до 550 евро за мегаватт/час.

Местные профсоюзы уже выразили беспокойство судьбой 500 сотрудников предприятия. Его владельцы, отмечают представители профсоюзов, вынуждены сталкиваться с двукратным ростом расходов несмотря на желание продолжать работу.

"Власти региона и правительство в Риме продолжают не предпринимать усилий и сохраняют молчание", — говорится в сообщении.

Как отмечало местное издание livesicilia.it, стоимость электроэнергии является не единственной проблемой сицилийского завода: на объем производства влияют еще снизившиеся поставки металлического лома.