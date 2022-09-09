МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Доминиканская республика в будущем рассмотрит возможное участие российских компаний в золотодобыче в стране, заявил посол Доминиканы в России Ханс Данненберг. Цена золота закрепилась выше 1730 долларов за тройскую унцию

"Золотодобыча в Доминикане в основном осуществляется австралийскими или канадскими компаниями. В будущем мы, конечно, рассмотрим те возможности, которые Россия предоставляет в данной области", — подчеркнул он в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.