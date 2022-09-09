БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Антироссийские санкции ударили по конкурентоспособности предприятий сталелитейной промышленности в Евросоюзе, для ее спасения необходимы срочные меры на общеевропейском уровне, заявила Европейская ассоциация сталелитейной промышленности (Eurofer) в пятницу в связи проведением в Брюсселе внеочередного Совета по энергетике. Европа не выдержит долгой санкционной политики, считают в МИД Венгрии

"Сегодняшние цены на газ и электричество угрожают жизнеспособности сталелитейного сектора в Европе", — говорится в документе.

В ассоциации указали, что производители из других стран не сталкиваются с существующими в ЕС ограничениями, их правительства не принимали таких мер против России, как Евросоюз, что позволило им воспользоваться ситуацией и наладить экспорт в европейские страны по заниженным ценам. Это уже приводит к тому, что сталелитейные заводы закрываются, падает производство, происходят сокращения.

При этом в ассоциации считают предложенные меры Еврокомиссии по стабилизации на энергетическом рынке недостаточными. "Если институты ЕС не примут срочные меры для энергоемких отраслей промышленности, сталкивающихся с глобальной конкуренцией, их выживание станет весьма сомнительным", — говорится в документе.