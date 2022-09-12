МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ввоз черных металлов из России в Соединенные Штаты в июле 2022 года практически прекратился, снизившись до $0,6 миллиона с $201 миллионов в июне и более $1 миллиарда за первое полугодие нынешнего года, следует из данных Бюро переписей США. Об этом сообщает РБК. В США высказались о закупках нефти в России после введения ценового потолка

В прошлом году Соединенные Штаты закупили у России чугуна, железа, стали и проката на сумму $2,77 миллиарда, то есть приобретали российские черные металлы в среднем на $230 миллионов в месяц. По итогам 2022 года на США пришлось около 9% всех поставок черных металлов из Российской Федерации.