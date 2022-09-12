МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 0,3% к июню, считают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. В Британии назвали страну, которая очень скоро обрушит еврозону

Соответствующие данные национальное статистическое бюро страны опубликует в понедельник, 12 сентября, в 09.00 мск.

В годовом выражении прогнозируется увеличение показателя на 1,8% после роста на 2,4% в июне.