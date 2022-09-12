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2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220912/838082455.html
В Великобритании ожидается рост промышленного производства
Промышленность
Новости
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Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 0,3% к июню, считают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. Соответствующие данные национальное... ПРАЙМ, 12.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 0,3% к июню, считают опрошенные порталом Trading Economics аналитики.
Соответствующие данные национальное статистическое бюро страны опубликует в понедельник, 12 сентября, в 09.00 мск.
В годовом выражении прогнозируется увеличение показателя на 1,8% после роста на 2,4% в июне.