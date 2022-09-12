МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Мебельная промышленность Румынии находится на грани краха, семь процентов производящих мебель компаний закрылось из-за подорожания и дефицита основного сырья. Об этом сообщил в понедельник румынский телеканал Digi 24 со ссылкой на заявления председателя ассоциации производителей мебели Аурики Серени. Европа столкнулась с масштабным гуманитарным кризисом, заявили в Румынии

"Отрасль находится на грани краха. Цена на некоторые виды древесины выросла за год в 2,5 раза, а это сильно ударило по компаниям, многие из них стали убыточными, а многие уже прекратили свою деятельность. Только за последний год в стране закрылось более 35 мебельных фабрик, это 7 процентов от общего количества предприятий в данной сфере. В то же время экспорт бревен увеличился за первые 5 месяцев на 132%. И румынское сырье уходит в Японию, другие страны, которые производят из него свою мебель", — заявила Серени.

Глава ассоциации подчеркнула, что мебельная промышленность играет существенную роль в укреплении ВВП Румынии, но из-за возникшей трудной экономической ситуации, отрасль рискует стать неконкурентоспособной.

"Мебельная промышленность вносит важный вклад в ВВП Румынии, который приносит в бюджет страны в среднем 1,5 миллиарда евро в год. Но из-за нехватки сырья, искусственного подорожания древесины и взрывного роста цен на энергоносители, эта отрасль становятся неконкурентоспособной", — отметила Серени.