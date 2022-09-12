МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Челябинские компании представили в Индии решения в области строительства и медицины, заявил замгубернатора области Егор Ковальчук. В Кремле опровергли сообщения СМИ об условиях поставок нефти Индии

"Предприятие "Композит групп Челябинск" производит композитные материалы, это строительная арматура, которая идет на замену стальной. Они производят не только арматуру, но и оборудование для её изготовления. В Индию они идут именно с этой идеей — поставлять оборудование, чтобы производство было уже здесь", — сказал замглавы Челябинской области, отметив активное участие компании в создании в Индии национального стандарта на композитную арматуру.

Ковальчук добавил, что предприятие уже работало над этим стандартом в России, также ведут аналогичную работу в Бразилии. И сам подход по созданию рынка на основе стандарта является правильным, подчеркнул он.

По словам вице-губернатора, уже сейчас индийские компании готовят проекты документов по национальному стандарту по композитной арматуре и начинают согласовывать их с государственными органами.

Также свою продукцию представила компания "Лаборатория технологической одежды". "Они занимаются разработкой и производством средств индивидуальной защиты, это специальные костюмы, в частности костюмы высокого уровня биологической защиты. Но это далеко не основное направление, прежде всего они производят "чистые помещения", которые активно используются в фармакологии и электронной промышленности, оборудование для их функционирования. Основная их история – они создают техпроцессы, систему чистоты на предприятии", — указал Ковальчук.

"Индия — это одна из крупнейших экономик мира и потенциально самая быстрорастущая. Сами индийцы оценивают скорость её роста больше, чем у Китая. Совершенно очевидно, что рынок услуг огромный, емкость тоже огромная, и многие регионы смотрят на Индию, мы в этом не исключение", — сказал Ковальчук.

Кроме того, Челябинская область готова работать с Индией в области сельского хозяйства и поставлять в эту страну не просто зерно, а продукты высокой переработки — муку и макароны, сообщил замглавы региона.

"Около 8% регионального продукта это сельское хозяйство. Такие известные марки, как "Макфа", "Союзпищепром" и еще несколько — это челябинские марки, они находятся и работают на территории Челябинской области, активно выращивают зерно. В области распространено мясное производство, свиноводство, птицеводство. Мы находимся в пятерке регионов России по этим продуктам", — напомнил он.

Челябинская область — это промышленный регион, известный не только металлургией, но и созданием электроники, приборов, автомобилестроением и предприятиями сельского хозяйства, подчеркнул вице-губернатор.