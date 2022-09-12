МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Золотодобывающая Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам первого полугодия 2022 года произвела 192,2 тысячи унций золота (6 тонн), что на 1,4% ниже показателя аналогичного периода 2021 года, следует из документов, имеющихся у РИА Новости. Золото торговалось почти без изменений в Азии

Практически все активы компании в первом полугодии показали снижение производства, за исключением проекта на месторождении Пионер, где производство золота выросло на 56,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года — до 72 тысяч унций. При этом производство стороннего концентрата на автоклаве Пионера снизилось на 19,1% — до 29,7 тысячи унций. На Маломыре производство снижено на 14,5%, до 59,9 тысячи унций, на Албыне снижение составило 27,7%, до 30,6 тысячи унций.

Во втором квартале компания снизила производство золота на 10,4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и на 13,5% к первому кварталу текущего года, до 89,1 тысячи унций, — на фоне сокращения переработки стороннего концентрата до 6,9 тысячи унций с 22,8 тысячи унций в первом квартале.

В середине июля 2022 года по запросу Petropavlovsk суд Лондона вынес административное распоряжение о назначении внешних управляющих компании. Позднее, 2 августа, Высокий суд Лондона выдал разрешение управляющим продать бизнес компании крупнейшему кредитору — УГМК, и 9 сентября компания "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов Petropavlovsk.

По условиям сделки, Petropavlovsk получил 166 миллионов фунтов стерлингов и возможность распоряжаться облигациями компании на общую сумму 200,73 миллиона долларов.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. По итогам 2021 года компания сократила производство золота на 18% — до 449,8 тысячи унций (14 тонн).