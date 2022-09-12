НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сен — ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат может поставлять листовой металл в Индию, сообщил российским журналистам глава делегации Челябинской области в Индии заместитель губернатора области Егор Ковальчук. Челябинские компании представили Индии решения в строительстве и медицине

Он напомнил, что делегация комбината работала в Индии на прошлой неделе.

"Совершенно очевидно, что для них это новый огромный рынок. Их продукт – листовой металл, который используется в автомобильной промышленности. В силу определённых причин этот рынок в России пока на паузе, требуются новые рынки. Здесь, в Индии, автомобильное производство развито очень серьезно, так что магнитогорцы видят для себя эти перспективы", — сказал Ковальчук.

Он отметил, что пока не готов говорить о результатах, но "конфедерация промышленности Индии, с которыми мы встречались, говорит, что перспективы очень и очень хорошие".