МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Заводы по производству спецодежды, упаковки, оборудования для изготовления пенополиуретана появятся в столице на территории 3,5 гектара, говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Путин заявил о рекордных темпах строительства жилья в Москве

"Под строительство новых производственных объектов общей площадью 40,5 тысячи квадратных метров город выделит инвесторам три земельных участка, занимающих территорию 3,5 гектара", — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что на этой территории построят заводы по производству спецодежды, упаковки, оборудования для изготовления пенополиуретана и изделий из него.

"Планируемый объем инвестиций в реализацию этих масштабных инвестиционных проектов составляет почти три миллиарда рублей. На новых предприятиях смогут работать около 700 человек", — добавил Ефимов.