МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. РФ НУЖНА ПРОГРАММА ПОИСКА И ДОБЫЧИ ДЕФИЦИТНЫХ МЕТАЛЛОВ, РОСГЕО СОВМЕСТНО С МИНПРОМТОРГОМ И МИНПРИРОДЫ РАБОТАЕТ НАД ЭТИМ — ГЛАВА КОМПАНИИ РИА НОВОСТИ

РОСГЕОЛОГИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММЫ ПОИСКА ДЕФИЦИТНЫХ МЕТАЛЛОВ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 5 МЛРД РУБ В ГОД — ГЛАВА КОМПАНИИ РИА НОВОСТИ

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