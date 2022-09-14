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2022
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В России нужна программа добычи дефицитных металлов, считает Росгеология
Промышленность
Новости
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РФ НУЖНА ПРОГРАММА ПОИСКА И ДОБЫЧИ ДЕФИЦИТНЫХ МЕТАЛЛОВ, РОСГЕО СОВМЕСТНО С МИНПРОМТОРГОМ И МИНПРИРОДЫ РАБОТАЕТ НАД ЭТИМ — ГЛАВА КОМПАНИИ РИА НОВОСТИ РОСГЕОЛОГИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО ОБЪЕМ... ПРАЙМ, 14.09.2022
экономика, промышленность, новости
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. РФ НУЖНА ПРОГРАММА ПОИСКА И ДОБЫЧИ ДЕФИЦИТНЫХ МЕТАЛЛОВ, РОСГЕО СОВМЕСТНО С МИНПРОМТОРГОМ И МИНПРИРОДЫ РАБОТАЕТ НАД ЭТИМ — ГЛАВА КОМПАНИИ РИА НОВОСТИ
РОСГЕОЛОГИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММЫ ПОИСКА ДЕФИЦИТНЫХ МЕТАЛЛОВ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 5 МЛРД РУБ В ГОД — ГЛАВА КОМПАНИИ РИА НОВОСТИ
Новость дополняется