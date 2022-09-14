МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Иркутская нефтяная компания (ИНК) планирует запустить промышленное получение карбоната лития и гидроксида лития в Восточной Сибири в 2023-2024 годах, а уже до конца текущей осени собирается ввести в работу опытно-промышленную установку извлечения лития, заявил председатель совета директоров АО "ИНК-Капитал" Николай Буйнов в ходе пленарной сессии Международного Байкальского риск-форума. ОПЕК+ в августе не смог полностью нарастить добычу нефти по сделке

"С точки зрения лития в водах, в рассолах Восточной Сибири… В следующем месяце, в крайнем случае в ноябре, заработает опытно-промышленная установка по извлечению лития. Ну, и 2023-2024 год — мы начнем промышленное получение карбоната лития, гидроксида лития… Считаем, что литиевой промышленности на территории РФ совершенно точно быть", — сказал Буйнов.

Компания в 2017 году поставила себе задачу найти залежи лития, а также технологии его извлечения, отметил он. За это время было зарегистрировано более 30 патентов во всех крупнейших странах мира, США, Китае, Японии, Европе, Латинской Америке. Было проведено более 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также были созданы лаборатории по переработке рассолов.

Однако Буйнов не уточнил в ходе своего выступления, о каких конкретно месторождениях идет речь. В то же время в апреле 2021 года член совета директоров ИНК Сергей Донской заявлял, что компания планирует с 2022 года добывать 1 тысячу тонн солей лития в год с Ярактинского месторождения и ведет переговоры с компаниями, собирающимися производить из лития конечные продукты, в том числе с "Росатомом", который намерен выпускать аккумуляторные батареи. Однако в октябре топ-менеджер сообщил, что сроки запуска сдвинуты на 2024-2025 год.

Затем, в феврале текущего года, ИНК подписала совместно с "Газпромом" и Минпромторгом РФ дорожную карту добычи лития на Ковыктинском месторождении, которое также располагается в Восточной Сибири. А согласно октябрьским заявлениям Донского, промышленное получение лития в рамках этого проекта также запланировано на 2024-2025 годы.

ИНК была образована в 2000 году. Она включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на более чем 20 лицензионных участках Восточной Сибири. В 2020 году объем добычи углеводородов группой составил 8,6 миллиона тонн.