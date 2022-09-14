МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Днепрорудненский железорудный комбинат в Запорожский области уже имеет высокий спрос на свою продукцию со стороны предприятий в России, Луганской и Донецкой Народных Республиках, проведены переговоры и по экспорту в другие страны, заявил гендиректор комбината Глеб Терский. Цена меди растет на новостях о возможной забастовке на руднике в Чили

"На данный момент у нас подписано контрактов на реализацию 415 тысяч тонн руды. Это предприятия Луганской и Донецкой Народных Республик, предприятия России. В том числе буквально сегодня мы вели переговоры по экспорту с предприятиями, которые не находятся на территории РФ. Таким образом можем констатировать тот факт, что потребителей у комбината (спрос на его продукцию – ред.) гораздо больше, нежели комбинат может произвести", — сказал он РИА Новости.

По словам гендиректора, на данный момент предельной для комбината добычей является 300 тысяч тонн руды в месяц. "Но на тех переговорах, на которых мы разговаривали с властями РФ и региона, мы проговаривали, что инвестиции, которые мы планируем внести в данный комбинат, позволят выйти на 4,5-5 миллионов тонн в год", — добавил он.