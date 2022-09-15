Американская Raytheon задерживает поставки авиадвигателей из-за нехватки компонентов и персонала
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Raytheon Technologies Corp заявила в среду, что может перенести поставку ряда своих двигателей Pratt & Whitney, предназначенных для крупных гражданских авиалайнеров, на 1-й квартал следующего года, поскольку сталкивается с нехваткой компонентов и персонала.
Большую часть не поставленных вовремя двигателей компания поставит своим клиентам до конца 2022 года, однако поставки некоторых из них "могут затянуться до 1-го квартала", заявил гендиректор Грег Хейз на конференции Morgan Stanley Laguna.
На двигателях Pratt & Whitney летают все самолеты A220 от Airbus SE и около половины парка A320neo, вторая половина которого оснащена двигателями от CFM International, совместного предприятия GE и Safran.
Производственная цепочка аэрокосмической отрасли испытывает острый дефицит кадров, мешающий попыткам Airbus и ее конкурента Boeing Co наращивать выпуск авиалайнеров на фоне резкого роста пассажирского трафика. В частности, производители двигателей страдают от дефицита конструкционных отливок.
Хейз ожидает, что концу года выпуск Boeing 737 достигнет примерно 31 единицы в месяц, а лайнеров 787- примерно 2 единиц в месяц. Raytheon является крупным поставщиком компонентов по обеим программам.
В июле Boeing заявил о намерении стабилизировать производство 737 на уровне 31 единицы в месяц.
"Мы думаем, что выпуск 737 вновь достигнет примерно 42-48 единиц, а 787, возможно, 7 единиц в месяц в 2025 году", — прогнозирует Хейз.
"Мы намерены обеспечивать стабильность и предсказуемость нашего производства, уровни которого в дальнейшем будут определяться спросом и возможностями производственной цепочки", — говорится в заявлении Boeing.
Хейз также разошелся в оценках объемов производства 2025 года с гендиректором Airbus Гийомом Фори.
"Если посмотреть на прогнозы Airbus, то мы думаем, что к 2025 году Airbus будет выпускать 65 самолетов в месяц. При этом Фори может озвучить цифру в 75 единиц в месяц, однако мы считаем достижимой цифру в 65 единиц", — добавил Хейз.
Получить комментарий от Airbus пока не удалось.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220915/838118619.html