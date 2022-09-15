МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Raytheon Technologies Corp заявила в среду, что может перенести поставку ряда своих двигателей Pratt & Whitney, предназначенных для крупных гражданских авиалайнеров, на 1-й квартал следующего года, поскольку сталкивается с нехваткой компонентов и персонала. Власти предложили авиакомпаниям выкупить самолеты за счет средств ФНБ

Большую часть не поставленных вовремя двигателей компания поставит своим клиентам до конца 2022 года, однако поставки некоторых из них "могут затянуться до 1-го квартала", заявил гендиректор Грег Хейз на конференции Morgan Stanley Laguna.

На двигателях Pratt & Whitney летают все самолеты A220 от Airbus SE и около половины парка A320neo, вторая половина которого оснащена двигателями от CFM International, совместного предприятия GE и Safran.

Производственная цепочка аэрокосмической отрасли испытывает острый дефицит кадров, мешающий попыткам Airbus и ее конкурента Boeing Co наращивать выпуск авиалайнеров на фоне резкого роста пассажирского трафика. В частности, производители двигателей страдают от дефицита конструкционных отливок.

Хейз ожидает, что концу года выпуск Boeing 737 достигнет примерно 31 единицы в месяц, а лайнеров 787- примерно 2 единиц в месяц. Raytheon является крупным поставщиком компонентов по обеим программам.

В июле Boeing заявил о намерении стабилизировать производство 737 на уровне 31 единицы в месяц. Объем субсидий российским авиакомпаниям снизили, сообщила Росавиация

"Мы думаем, что выпуск 737 вновь достигнет примерно 42-48 единиц, а 787, возможно, 7 единиц в месяц в 2025 году", — прогнозирует Хейз.

"Мы намерены обеспечивать стабильность и предсказуемость нашего производства, уровни которого в дальнейшем будут определяться спросом и возможностями производственной цепочки", — говорится в заявлении Boeing.

Хейз также разошелся в оценках объемов производства 2025 года с гендиректором Airbus Гийомом Фори.

"Если посмотреть на прогнозы Airbus, то мы думаем, что к 2025 году Airbus будет выпускать 65 самолетов в месяц. При этом Фори может озвучить цифру в 75 единиц в месяц, однако мы считаем достижимой цифру в 65 единиц", — добавил Хейз.

Получить комментарий от Airbus пока не удалось.