СОЧИ, 15 сен — ПРАЙМ. Транспортное и нефтегазовое машиностроение станут прорывными в российской экономике в ближайшие 5-10 лет, считает заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов. В Минпромторге рассказали, за какой профессией стоит будущее

"Мы сегодня находимся в иных реалиях, чем находились год назад, два года назад. Те вызовы, которые сегодня стоят перед промышленностью, те программы, которые мы должны решить, они невозможны без системного подхода в области кадрового обеспечения. Я могу сказать, что мы выделяем наиболее приоритетные отрасли, которые должны дать соответствующий толчок, прорыв. Это нефтегазмаш, транспортное машиностроение, это и химия в частности, новые материалы. Все эти отрасли будут неким драйвером в нашей экономике, в пяти-десятилетнем горизонте, это точно", — сказал Ученов на пленарном заседании в рамках молодёжного форума.

Он добавил, что новые экономические условия также требуют инновационных подходов к кадровой сфере.

Молодежный форум проходит в рамках XVI Международного конгресса-выставки "Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста" в Сириусе. В 2022 году на конгресс, который проводится при поддержке министерства просвещения РФ, прибыли 43 команды амбассадоров "Профессионалитета" из 27 регионов России, это более 180 человек.