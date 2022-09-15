МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,2% к июлю, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Розничные продажи в США выросли в августе на 0,3%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 0,1%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей снизилась до 80% с пересмотренного показателя июля в 80,2%. Первоначальный показатель июля составлял 80,3%. Таким образом, загрузка в августе оказалась на 0,4 процентного пункта выше долгосрочного среднего уровня. Аналитики ожидали ее роста до 80,3%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.