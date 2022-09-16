МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство России выделило более 8 миллиардов рублей на поддержку промышленных предприятий, сообщает кабмин. Правительство просубсидирует морские перевозки в Калининград

"Правительство утвердило решение о докапитализации фонда развития промышленности — 8,2 миллиарда рублей будет направлено на реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также модернизацию и расширение производства. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что финансирование позволит оказать поддержку уже работающим предприятиям, а также поможет запустить 17 новых проектов, реализация которых привлечет около 2 миллиардов частных инвестиций и создаст не менее 500 рабочих мест.

Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий, производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.

Решение о докапитализации фонда вошло в перечень поручений Михаила Мишустина по итогам его рабочей поездки в Удмуртию в июле 2022 года. Затем этот вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 сентября.