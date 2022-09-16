МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Производство алюминия в Китае в августе достигло рекордного максимума второй месяц подряд и составило 3,51 млн тонн, повысившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причиной этого стал ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, что более чем нивелировало негативные последствия сокращения потребления электроэнергии в некоторых регионах страны. Алюминий подорожал на опасениях за производство в Китае

Согласно опубликованным в пятницу данным Национального бюро статистики Китая, производство алюминия в августе выросло на 2,3% по сравнению с июлем, когда показатель составил 3,43 млн тонн. Годовой рост производства алюминия в стране остается сильным.

За первые восемь месяцев года в Китае было произведено 26,47 млн тонн алюминия, что на 2,1% выше аналогичного периода предыдущего года.

Совокупное производство 10 цветных металлов, в том числе меди, алюминия, свинца, цинка и никеля, увеличилось в августе на 6,7%, до 5,74 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это самый высокий показатель с января 2021 года.