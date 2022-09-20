МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Новый горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Кутынском золоторудном месторождении запущен в работу в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Минприроды зафиксировало рост разведанных запасов меди и золота

"Вместе с генеральным директором "Полиметалла" Виталием Несисом запустили в работу новый горно-обогатительный комплекс на Кутынском золоторудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе. Первая продукция ГОКа, полученная на старте, — золотосеребряный цементат", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

По его словам ожидается, что средний объем производства на новом предприятии составит более 3 тонн золота в год, а налоговые поступления в бюджет — порядка 1,2 миллиарда рублей.

"Освоение месторождения и возведение производственных объектов на Кутыне стало серьезным вызовом для компании. Работы велись в непростых погодных условиях, со сложной логистикой", — добавил губернатор.

Компания "Полиметалл" — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира. Акции "Полиметалла" торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра "Астана" — Astana International Exchange (Казахстан). Владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также высококлассным портфелем проектов развития.

Месторождения на Кутыне приобретено компанией в 2011 году. В 2020 году совет директоров компании одобрил строительство проекта Кутын стоимостью 80 миллионов долларов США. Помимо этого, после приобретения актива компания уже вложила в геологоразведку и инфраструктуру актива около 55 миллионов долларов США. Окончание производства запланировано на 2028 год, сообщается на официальном сайте "Полиметалла". Резервы (JORC) месторождения в золотом эквиваленте составляют 812 тысяч унций, среднее содержание 3 грамма в тоне. Ресурсы (JORC) — 785 тысяч унций со средним содержанием 3,7 грамма в тонне. Производство — порядка 90 тысяч унций в год.