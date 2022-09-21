МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Более 134 тысяч тонн лосося выловили в период путины 2022 года на Камчатке, лов закрыт 20 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства. Росрыболовство хочет ограничить экспорт красной икры и рыбы

"Вылов по всем видам рыболовства 134,412 тысяч тонн", – сказали в ведомстве, добавив, что это общие данные по промышленному, традиционному, любительскому, научному рыболовству и вылову в научных целях.

Рыбопромышленники в этом сезоне выловили 68,398 тысячи тонн лосося на западном побережье полуострова и 61,505 тысячи тонн на восточном.

Двадцатого сентября был введен запрет на вылов тихоокеанских лососей на западном побережье Камчатки, на восточном промысел был завершен 10 сентября. Сейчас разрешено любительское рыболовство, оно продолжится до 25 октября.

Лососевая путина на Камчатке стартовала 1 июня, планировалось выловить 149,7 тысячи тонн рыбы, это самый низкий уровень прогнозируемого вылова за последние годы. В начале сентября губернатор Камчатки Владимир Солодов в интервью РИА Новости напомнил, что прошлогодний объем улова составил 450 тысяч тонн рыбы. Камчатский край – крупнейший на Дальнем Востоке поставщик лососей.