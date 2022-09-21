МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Европа фактически прекратила работу по линии каучуков и полимеров с Россией, замещение российских каучуков для ЕС займет годы, заявил генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов в ходе Тюменского нефтегазового форума (TNF). "Сибур" прорабатывает возможность расчетов с Вьетнамом в донгах

"Европа фактически прекратила работать по линии каучуков и полимеров с Россией, просто прекратила и все. Это достаточно удивительно банальная история, они останавливают свои производства… Если базовые полимеры — это такой commodity продукт, то в резиносмешении заменить российский каучук, а после приобретения татарстанских активов по нефтехимии мы достаточно крупный игрок в мире по каучукам, заместить резиносмешение, рецептуру наших каучуков, можно в прямом смысле годами. Тем не менее они на это идут, останавливают производство", — сказал Карисалов.