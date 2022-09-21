МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительству России следует рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у отечественных добытчиков, этот запас не обесценится, заявила спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко.

Производство золотых слитков.

Стоимость золота незначительно снижается перед решением ФРС по ставке

"Надо правительству серьезно рассмотреть возможность увеличение закупок золота, никеля и драгоценных металлов", сказала она на заседании Совета Федерации с участием главы Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.

По словам Матвиенко, такая мера позволит поддержать отечественных производителей.

Кроме того, "это лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то на зарубежных каких-то счетах", добавила спикер Совфеда.