Матвиенко предложила увеличить закупки золота у российских добытчиков
Матвиенко: правительству надо рассмотреть увеличение закупок золота у российских добытчиков
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительству России следует рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у отечественных добытчиков, этот запас не обесценится, заявила спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко.
"Надо правительству серьезно рассмотреть возможность увеличение закупок золота, никеля и драгоценных металлов", сказала она на заседании Совета Федерации с участием главы Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.
По словам Матвиенко, такая мера позволит поддержать отечественных производителей.
Кроме того, "это лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то на зарубежных каких-то счетах", добавила спикер Совфеда.