МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительству России следует рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у отечественных добытчиков, этот запас не обесценится, заявила спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко. Стоимость золота незначительно снижается перед решением ФРС по ставке

"Надо правительству серьезно рассмотреть возможность увеличение закупок золота, никеля и драгоценных металлов", сказала она на заседании Совета Федерации с участием главы Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.

По словам Матвиенко, такая мера позволит поддержать отечественных производителей.

Кроме того, "это лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то на зарубежных каких-то счетах", добавила спикер Совфеда.