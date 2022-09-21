МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава Роснедр Евгений Петров и руководитель делегации Узбекистана Максуд Исоков подписали в Душанбе программу сотрудничества в области геологического изучения недр на перспективу до 2025 года, сообщили представители российского ведомства. Роснедра не исключили открытия новых нефтегазовых месторождений

"На полях XXV заседания Межправсовета по разведке, использованию и охране недр состоялась двусторонняя встреча делегаций России и Узбекистана. Глава Роснедр Евгений Петров и руководитель делегации Республики Узбекистан Максуд Исоков подписали программу сотрудничества в области геологического изучения недр между Федеральным агентством по недропользованию и Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам на перспективу до 2025 года", — отмечается в официальном Telegram-канале Роснедр.

Документ предусматривает развитие новых форм сотрудничества по ряду ключевых направлений, одним из которых является гармонизация подходов к классификации запасов и ресурсов.

Стороны также утвердили первый протокол заседания российско-узбекской рабочей группы по реализации меморандума о взаимопонимании между Роснедрами и Госкомгеологией.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Душанбе Петров встретился с председателем Главного управления по геологии при правительстве Таджикистана Оймухаммадзодом Илхомджоном, подчеркивают в ведомстве. Стороны договорились о развитии сотрудничества и формировании рабочей группы по реализации меморандума о взаимопонимании между Роснедрами и Главным управлением по геологии при правительстве Таджикистана.