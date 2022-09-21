МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации с советских времен, если не делать самостоятельно, то в стране никогда ничего не появится, заявил российский лидер Владимир Путин. В России есть возможности для создания подсанкционных товаров, заявил Путин

По его словам, продукцию легче было покупать. С приходом иностранных двигателей рынок закрылся для отечественных производителей, отметил Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.

Глава государства подчеркнул, что Россия не производила с советских времен конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации, при этом для боевой они лучшие в мире.

Кроме того, Путин добавил, что в этой области "никто ничего не делал в свое время".

"Конечно, лучше покупать. Дешевле. И комфортнее "Боинги" и "Эирбасы". Но если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда", — отметил президент.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что через год-два-три авиационной отрасли нужны будут собственные двигатели.

"Мы на них летаем. Но сколько мы на них будем летать еще? Год-два-три. К тому времени нам уже свои машины — они у нас есть — но их нужно тиражировать — а). И б) — улучшать по качеству. В том числе и прежде всего по двигательным установкам", — добавил Путин.

По его словам, в настоящий момент России нужны наработки в данной области.