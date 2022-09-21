МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В России есть интеллектуальная база для создания товаров, попавших под санкции, заявил российский лидер Владимир Путин. Путин заявил о необходимости российских двигателей для гражданской авиации

"Вот наши компании крупные все привыкли покупать, а сейчас, когда не продают, приходится самим придумывать. И главное, что у нас есть база, на которой можно придумывать — и это прежде всего интеллектуальная база", — отметил президент на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.

По словам Путина, идея создания инженерных школ заключалась в соединении интеллектуальных возможностей и потребностей ведущих компаний, чтобы добиться необходимого стране успеха.