МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с объявленной в России частичной мобилизацией, сообщили в среду в РИА Новости в корпорации. ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы мобилизованным россиянам

В компании отметили, что на нее приходится 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ).

Как подчеркнули в компании, на "Ростех" возложена большая ответственность — обеспечение ВС РФ современными вооружениями, военной и специальной техникой, и в условиях объявленной президентом РФ частичной мобилизации и мер по наращиванию темпов исполнения ГОЗ эта ответственность стала еще выше.

"Уже сегодня на многих предприятиях "Ростеха" введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи. Мы верим, что наш вклад в общее дело поможет России одержать верх и выйти победителем", — сказали в "Ростехе".

Там добавили, что на долю холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию, сегодня приходится до 40% всего гособоронзаказа страны. Предприятия корпорации выпускают боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, высокоточное оружие, средства РЭБ, системы связи, разведки и другие средства.

В "Ростехе" добавили, что в условиях проведения специальной военной операции на Украине специалисты корпорации тесно взаимодействуем с Минобороны РФ и оперативно решают все возникающие вопросы.