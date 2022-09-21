МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Evraz запустил связь стандарта LTE в рамках процесса цифровизации для повышения добычи на шахте "Шерегешская", следует из сообщения компании. Российские производители должны занять все ниши, заявил Путин

Отмечается, что компания Evraz оснастила шахту "Шерегешская" беспроводной сетью стандарта LTE, системой позиционирования самоходной техники и электровозного транспорта, а также системой технологической радиосвязи в рамках проекта цифровизации. Как следует из сообщения компании, "Шерегешская" — это первое горнорудное предприятие Кузбасса, где стали применять высокопроизводительную самоходную технику. Объем инвестиций составил 208 миллионов рублей.

"Евраз завершил цифровизацию рудной шахты "Шерегешская". Объем инвестиций составил 208 миллионов рублей. Реализация проекта позволила повысить безопасность ведения горных работ и сохранить высокий темп добычи – от 4,8 до 5 миллионов тонн сырой руды в год… В рамках проекта под землей проведена беспроводная сеть стандарта LTE и сеть передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи, развернуты система позиционирования самоходной техники и электровозного транспорта и система технологической радиосвязи", — сказано в сообщении.

Добавляется, что испытания на "Шерегешской" уже дали результаты: "на 5% увеличен коэффициент использования оборудования, на 50 тысяч тонн выросла добыча в четвёртом квартале 2021 года, а за весь 2021 год рудник добыл рекордные 5 миллионов тонн сырой руды". Также, говорится. что проект будет продолжен и на других предприятиях.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары — Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В прошлом году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 миллиона тонн.