КРАСНОДАР, 21 сен — ПРАЙМ. И.о. руководителя департамента промышленной политики Кубани Владимир Мостовой рассказал о стартовавшей в этом году мере господдержки размером в 56,4 миллиона рублей для промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе администрации региона. Российские банки не фиксируют повышенного спроса на обмен валюты

"Гранты профинансировали производителям промышленной продукции из Краснодара, Новороссийска, Кропоткина, Апшеронского, Динского и Успенского районов. Общая сумма составила 56,4 миллиона рублей. Такая мера господдержки позволяет предприятиям компенсировать до 90% от суммы уплаченных процентов по кредитам, полученным в российских банках на пополнение оборотных средств после 21 апреля 2022 года", – передает пресс-служба слова Мостового.

Фонд развития промышленности Краснодарского края предоставил гранты семи предприятиям. Один получатель может получить максимально 50 миллионов рублей, говорится в сообщении.

В апреле правительство России распорядилось увеличить долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности. Гранты введены в рамках комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций.

Для этого Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализировали на 104 миллиона рублей на условиях софинансирования из регионального бюджета, добавляют в пресс-службе.