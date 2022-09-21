МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цены в металлургических обрабатывающих производствах РФ снижаются четвертый месяц подряд, в августе больше всего подешевели трубы и пустотелые профили из чугуна — на 28,3%, следует из данных Росстата. Эксперт спрогнозировал увеличение загрузки металлургических заводов России

"Четвертый месяц подряд продолжается снижение цен в металлургии. В августе 2022 г. цены на трубы и профили пустотелые из чугуна стали ниже на 28,3%, чугун передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах – на 20,6%… сталь легированную прочую в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали – на 18,8%, платину и металлы платиновой группы необработанные или полуобработанные, или в виде порошка – на 18,7%", — сообщает ведомство.

В то же время ферротитан в августе подорожал на 44,4%, нелегированная сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали — на 31,1%, говорится в материалах Росстата.

Помимо этого, подорожали необработанные цинк и никель – на 22,1% и на 20% соответственно.